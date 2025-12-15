Concours Eurovision: 35 pays participeront à la prochaine édition

Trente-cinq pays, dont la Suisse, participeront à la prochaine édition de l'Eurovision à Vienne ...
Concours Eurovision: 35 pays participeront à la prochaine édition

Concours Eurovision: 35 pays participeront à la prochaine édition

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Trente-cinq pays, dont la Suisse, participeront à la prochaine édition de l'Eurovision à Vienne, selon la liste officielle des participants publiée lundi. Cinq pays ont annoncé leurs boycotts en raison de la participation d'Israël.

Le concours de chanson est secoué depuis plusieurs mois par une controverse sur la participation d'Israël en raison de la guerre dans la bande de Gaza mais aussi d'accusations d'irrégularités dans les votes lors de précédentes éditions, notamment celle de Bâle en mai dernier.

L'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), qui organise l'événement, a récemment mis en place un ensemble de règles actualisé afin de tenter de répondre aux critiques et de préserver 'l'équité, l'intégrité et l'esprit de compétition', souligne l'UER dans un communiqué.

/ATS
 

Actualités suivantes

Russie: le groupe punk Pussy Riot désigné « organisation extrémiste »

Russie: le groupe punk Pussy Riot désigné « organisation extrémiste »

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 12:16

Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 14:19

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 10:10

Articles les plus lus

A Paris, une passerelle au nom de la chanteuse Jane Birkin

A Paris, une passerelle au nom de la chanteuse Jane Birkin

Culture    Actualisé le 13.12.2025 - 19:42

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 10:10

Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 14:19

L'inscription du yodel à l'Unesco fêtée en grande pompe à Schwyz

L'inscription du yodel à l'Unesco fêtée en grande pompe à Schwyz

Culture    Actualisé le 13.12.2025 - 16:12

A Paris, une passerelle au nom de la chanteuse Jane Birkin

A Paris, une passerelle au nom de la chanteuse Jane Birkin

Culture    Actualisé le 13.12.2025 - 19:42

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 10:10

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 14:19