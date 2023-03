Clé de sol d'or au joueur de schwyzoise Thomas Aeschbacher

La Clé de sol d'or 2023, la plus haute distinction suisse dans le domaine du folklore, est attribuée au joueur de schwyzoise Thomas Aeschbacher. Cet habitant de Langenthal (BE) de 56 ans s'engage depuis longtemps en faveur du langnauerli, une sorte de petit accordéon.

Le prix est décerné à un musicien exceptionnel qui s'engage intensément pour le schwyzerörgeli (la schwyzoise en français) et la musique populaire suisse, a indiqué samedi l'association 'Clé de sol d'or'. M. Aeschbacher joue du langnauerli, du stoepselbass, du schwyzerörgeli, de la guitare, du cajon et du piano.

Il a joué du schwyzerörgeli dans différents projets, notamment dans le film suisse 'Mein Name ist Eugen' (2005). Il s'est également produit à la Tonhalle de Zurich avec des compositions contemporaines.

Thomas Aeschbacher a appris à jouer de l'orgue avec son père Werner Aeschbacher. Avec ce dernier, il a joué pendant dix ans dans un trio de schwyzoise. Il a acquis d'autres expériences musicales au sein d'un quartet de jazz et d'un steelband. Cet enseignant à l'école primaire a obtenu un diplôme de professeur de sport à l'université de Berne et un diplôme de professeur de musique au conservatoire de Berne.

M. Aeschbacher est membre de la formation Pflanzplätz depuis 1993. Il enseigne en privé la schwyzoise à des élèves avancés et s'occupe à temps partiel de la musique scolaire à l'école secondaire de Berthoud (BE). Il dirige depuis des décennies des cours d'accordéon lors des semaines de musique populaire à Arosa et pour l'Association suisse de musique populaire (ASMP). Il enseigne en outre la musique populaire alpine/musique du monde à la Haute école des arts de Berne.

La remise des prix aura lieu en automne 2023 à Langenthal BE, où M. Aeschbacher vit avec sa famille.

/ATS