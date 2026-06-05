Cinéma: les chiffres des entrées remontent au premier semestre 2026

Au cours du premier semestre 2026, les cinémas suisses ont enregistré un nombre d'entrées supérieur ...
Cinéma: les chiffres des entrées remontent au premier semestre 2026

Cinéma: fréquentation à la hausse, surtout en Suisse romande

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les cinémas suisses retrouvent des couleurs en 2026. La fréquentation a bondi de près d'un quart au premier semestre, avec une hausse plus marquée de 30% en Suisse romande, portée par plusieurs succès du box-office.

Les salles obscures ont retrouvé leur public. Au terme de la 21e semaine de l'année, les cinémas suisses avaient enregistré 4,68 millions d'entrées, soit près de 890'000 de plus qu'à la même période en 2025, selon les chiffres provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS), publiés jeudi.

La progression est particulièrement marquée en Suisse romande, où la fréquentation grimpe de 30%. La hausse atteint 19% en Suisse alémanique et 42% au Tessin. 'Cette croissance profite à l'ensemble du pays', souligne l'OFS, qui relève toutefois que l'équilibre entre les régions linguistiques reste globalement inchangé.

Parmi les locomotives du box-office figurent 'Michael' en Suisse romande, un biopic consacré au roi de la pop Michael Jackson, 'The Super Mario Galaxy Movie' en Suisse alémanique, nouvelle aventure du célèbre plombier de Nintendo, et 'The Devil Wears Prada 2' au Tessin, suite du film culte sur les coulisses impitoyables du monde de la mode. À eux seuls, ces films ont attiré des dizaines de milliers de spectateurs supplémentaires au printemps.

Déclic à la mi-mai

Le déclic est apparu à la mi-mai. Lors de la 20e semaine de l'année, plus de 360'000 spectateurs se sont rendus au cinéma, contre moins de 100'000 un an plus tôt. En Suisse romande, 'Michael' a réuni environ 28'000 spectateurs durant un seul week-end, tandis que 'The Devil Wears Prada 2' en a attiré plus de 17'000.

Les exploitants restent prudents, mais les prochains mois pourraient confirmer la tendance. Très attendu, 'The Odyssey' de Christopher Nolan revisitera l'épopée d'Ulysse avec une distribution prestigieuse. En décembre, le troisième volet de la saga 'Dune', réalisée par Denis Villeneuve, poursuivra la fresque de science-fiction adaptée de l'œuvre de Frank Herbert. Les exploitants espèrent déjà voir se former de nouvelles files d'attente devant les salles.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Sicile se prépare au mariage de Dua Lipa avec Callum Turner

La Sicile se prépare au mariage de Dua Lipa avec Callum Turner

Culture    Actualisé le 05.06.2026 - 12:39

Forbes: Taylor Swift, reine des records et deux fois milliardaire

Forbes: Taylor Swift, reine des records et deux fois milliardaire

Culture    Actualisé le 05.06.2026 - 11:39

« Humans »: un Breuning dans une œuvre entre rire et malaise

« Humans »: un Breuning dans une œuvre entre rire et malaise

Culture    Actualisé le 05.06.2026 - 11:05

La chanteuse Rosalia reporte trois concerts prévus aux Etats-Unis

La chanteuse Rosalia reporte trois concerts prévus aux Etats-Unis

Culture    Actualisé le 04.06.2026 - 19:23

Articles les plus lus

Quand Obama s'offre, à son tour, un monument à sa gloire

Quand Obama s'offre, à son tour, un monument à sa gloire

Culture    Actualisé le 04.06.2026 - 11:59

Aarau sera la capitale culturelle de la Suisse en 2030

Aarau sera la capitale culturelle de la Suisse en 2030

Culture    Actualisé le 04.06.2026 - 12:53

La chanteuse Rosalia reporte trois concerts prévus aux Etats-Unis

La chanteuse Rosalia reporte trois concerts prévus aux Etats-Unis

Culture    Actualisé le 04.06.2026 - 19:23

« Humans »: un Breuning dans une œuvre entre rire et malaise

« Humans »: un Breuning dans une œuvre entre rire et malaise

Culture    Actualisé le 05.06.2026 - 11:05

Pully Live Festival: Boy George remplacera Patrick Bruel

Pully Live Festival: Boy George remplacera Patrick Bruel

Culture    Actualisé le 04.06.2026 - 11:23

L'artiste Marjane Satrapi, autrice de « Persepolis », est décédée

L'artiste Marjane Satrapi, autrice de « Persepolis », est décédée

Culture    Actualisé le 04.06.2026 - 11:25

Quand Obama s'offre, à son tour, un monument à sa gloire

Quand Obama s'offre, à son tour, un monument à sa gloire

Culture    Actualisé le 04.06.2026 - 11:59

Aarau sera la capitale culturelle de la Suisse en 2030

Aarau sera la capitale culturelle de la Suisse en 2030

Culture    Actualisé le 04.06.2026 - 12:53