« Ciao-Ciao Bourbine » dans le top ten des films suisses

'Ciao-Ciao Bourbine' a enregistré un total de 339'051 entrées depuis sa sortie en salles. La comédie fait désormais partie du club restreint du top ten des films suisses les plus populaires de tous les temps, a indiqué le distributeur DCM Film Distribution.

Le film du réalisateur Peter Luisi ('Flitzer', 'Prinzessin'), avec le trio formé de Beat Schlatter, l'humoriste romand Vincent Kucholl et la comédienne tessinoise Catherine Pagani, est sorti fin novembre dans les cinémas de Suisse alémanique et du Tessin. Pendant ces quelques semaines déjà, les fans de cinéma ont été si nombreux à se précipiter dans les salles que le film est devenu le plus populaire de l'année 2023.

Mi-janvier, la comédie, dans laquelle on voit apparaître Vincent Veillon, le complice de Vincent Kucholl, a débarqué en Suisse romande. Désormais, 'Bon Schuur Ticino' a dépassé 'Platzspitzbaby' (2019) du réalisateur fribourgeois Pierre Monnard dans le palmarès des films suisses les plus populaires de 1976 à 2022, établi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La comédie s'est ainsi hissée à la dixième place de ce palmarès.

Le leader incontesté, avec 942'110 entrées, reste 'Le faiseur de Suisse' (1978) de Rolf Lyssy, suivi par 'Les mamies font pas dans la dentelle' (2006) de Bettina Oberli et 'Je m'appelle Eugen' (2005) de Michael Steiner.

Dans'Ciao-Ciao Bourbine', le petit monde helvétique s'effondre un dimanche de votation. Les Suisses approuvent l'initiative 'No Bilingue' et optent pour une seule langue nationale : le français.

/ATS