Chapelle Sixtine: le « Jugement dernier » de Michel-Ange restauré

Des travaux exceptionnels ont débuté dans la chapelle Sixtine pour restaurer le 'Jugement dernier' ...
Photo: KEYSTONE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Des travaux exceptionnels ont débuté dans la chapelle Sixtine pour restaurer le 'Jugement dernier', célèbre chef-d'oeuvre de Michel-Ange, trente ans après sa dernière restauration, ont annoncé lundi les Musées du Vatican.

Des échafaudages sont en cours d'installation devant cette oeuvre de 180 m2 peinte entre 1536 et 1541 par le génie de la Renaissance, qui représente le jugement final de l'humanité par Dieu. Les travaux doivent durer trois mois.

Des experts nettoient régulièrement les fresques de la chapelle la nuit, mais le 'Jugement dernier' nécessite un travail plus approfondi, a précisé le Vatican.

Le projet vise notamment à retirer un 'voile blanchâtre généralisé', a expliqué dans un communiqué le restaurateur en chef, Paolo Violini. Ce voile est 'dû au dépôt de microparticules de substances étrangères transportées par les courants d'air, qui, au fil du temps, ont atténué les contrastes de clair-obscur et uniformisé les couleurs originales' de l'oeuvre, a-t-il ajouté.

La restauration permettra de 'retrouver la qualité chromatique et lumineuse voulue par Michel-Ange, restaurant ainsi pleinement la complexité formelle et expressive de l'oeuvre'.

La chapelle Sixtine restera ouverte au public pendant la durée de la restauration.

