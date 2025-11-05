Carte blanche à Kévin Germanier au Mudac

En grande première, le mudac offre une carte blanche au designer suisse Kévin Germanier. Dès ...
Carte blanche à Kévin Germanier au Mudac

Carte blanche à Kévin Germanier au Mudac

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

En grande première, le mudac offre une carte blanche au designer suisse Kévin Germanier. Dès vendredi et jusqu'au 22 mars, le public pourra découvrir l'univers de cette figure incontournable de la mode, dont les créations ont séduit au-delà des frontières helvétiques.

Sur 300 m2 au cœur du mudac, l'exposition déploie des mondes immersifs aux atmosphères uniques. 'C'est une rétrospective qui montre autant les dessins réalisés quand j'avais sept ans que ma dernière collection haute couture. Son nom, 'Les Monstrueuses', est un petit gag en référence aux expressions romandes 'monstre cool, monstre bien'', a raconté le Valaisan mercredi devant la presse à Lausanne.

'C'est dynamique, c'est coloré. J'aime à croire qu'on donne de la lumière aux gens, a -t-il ajouté.

Premier couturier suisse contemporain à présenter sa marque en Haute Couture en 2025, M. Germanier incarne un renouveau de la mode nourri par les enjeux environnementaux. Son langage singulier, son attention rigoureuse aux matières et son savoir-faire contribuent à faire rayonner la création suisse.

/ATS
 

