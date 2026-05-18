Cannes rebaptise l'une de ses plages « Brigitte Bardot »

En plein festival de cinéma, la ville de Cannes a rebaptisé lundi l'une de ses plages publiques ...
Cannes rebaptise l'une de ses plages « Brigitte Bardot »

Cannes rebaptise l'une de ses plages

Photo: KEYSTONE/EPA/DALMAS

En plein festival de cinéma, la ville de Cannes a rebaptisé lundi l'une de ses plages publiques 'Brigitte Bardot', a constaté un journaliste de l'AFP. Elle entend ainsi rendre hommage à la star du cinéma décédée en décembre dernier.

C'est la plage Macé, proche du Palais des festivals et située entre deux plages privées, qui prend le nom de l'icône du cinéma, selon la mairie de Cannes. Les chiens pourront désormais accéder à cette plage à certaines heures, a précisé la mairie, un clin d'oeil à la cause animale défendue avec passion par l'actrice jusqu'à la fin de sa vie.

Une petite cérémonie a eu lieu lundi matin, en présence du maire de Cannes, David Lisnard, et de la présidente du festival de Cannes Iris Knobloch, a constaté un photographe de l'AFP.

Brigitte Bardot est décédée le 28 décembre 2025 à 91 ans. Elle avait longtemps incarné la libération des moeurs dans la France d'avant mai-1968, avant de se distinguer, à la fin de sa vie, par ses déclarations controversées sur la politique, l'immigration, le féminisme ou les chasseurs.

La Palme d'or du 79e festival de Cannes sera décernée le 23 mai à l'issue d'une compétition de deux semaines, au cours de laquelle le jury présidé par le cinéaste coréen Park Chan-wook aura visionné 22 films en compétition.

/ATS
 

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