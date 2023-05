Campagne lancée pour le Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Le Conseil d'Etat fribourgeois lance la campagne en faveur du Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Le 18 juin, le peuple votera sur un crédit de 65,5 millions pour son déménagement à la route des Arsenaux et l’élaboration d’une nouvelle exposition permanente.

Pas moins de trois conseillers d'Etat ont lancé mercredi à Fribourg la campagne en faveur d'un projet décrit comme 'particulièrement durable'. 'On ne peut protéger que ce que l'on connaît', a relevé le président de l'exécutif Didier Castella qui, au nom de l'exécutif cantonal, invite le peuple à glisser un oui dans les urnes.

Jugé obsolète, le Musée d'histoire naturelle de Fribourg (MHN) date de 1824. Il est question d'un nouvel écrin depuis les années 1970, a rappelé Jean-François Steiert, en charge des infrastructures, en notant qu'il fallait cesser de jouer les pompiers pour l'entretien du site actuel. Le projet est désormais en haut de la pile.

Gratuité

Le nouvel écrin doit renforcer l'attrait touristique et assouvir la curiosité de la population fribourgeoise, a relevé Didier Castella, en charge des institutions. Le MHN, qui veut faire peau neuve, figure parmi les 50 musées les plus fréquentés de Suisse. Le crédit, approuvé par le Grand Conseil, porte sur 65,49 millions de francs.

Le projet prévoit le déplacement du musée actuel de 650 mètres dans l’ancien dépôt de l’Arsenal, avec une nouvelle exposition permanente. Le site actuel était désuet et trop petit, selon son directeur Peter Wandeler. Le déménagement était prévu de longue date, mais il a toujours été repoussé pour des raisons budgétaires.

Aujourd'hui, les moyens nécessaires sont disponibles avec un projet convaincant, ont souligné les trois ministres présents. Et le musée restera gratuit. 'Ce dernier représente autre chose que les seules baleine naturalisée et exposition annuelle des poussins', a relevé Sylvie Bonvin-Sansonnens, directrice des affaires culturelles.

Attrait

Pour louer le MHN, la ministre a mis en avant la gestion des collections et la recherche, le partage des connaissances avec les écoles et le centre de compétences pour le patrimoine naturel. Sans oublier la collaboration avec l'Université de Fribourg. Le site apporte un atout pour la médiation culturelle pour tous les publics.

Le nouveau MHNF, moderne et performant, viendra renforcer l’attractivité du canton et le tourisme et profitera à l’ensemble de la population fribourgeoise pour de nombreuses générations, estime l'exécutif. Le site est le musée le plus visité du canton avec plus de 60'000 visiteurs par an, contre 7000 seulement il y a 50 ans.

Au-delà, le MHN joue un rôle central pour l’éveil, la formation et l’information à la nature ainsi que pour la sauvegarde du patrimoine naturel fribourgeois, estiment ses défenseurs. Les collections comprennent plus de 256'000 échantillons de minéraux, roches, fossiles, animaux, plantes et champignons.

Archives

Ces collections sont des archives de la Terre et du monde vivant. Elles témoignent de l’histoire de la planète et de l’évolution de la biodiversité. Le bâtiment actuel est toutefois vétuste et souffre d’une infrastructure obsolète. Il n’offre pas de possibilité d’améliorations ni d’agrandissement.

Une situation qui porte atteinte aux activités et à l’attractivité du musée, ont décrit les ministres. Le projet de délocalisation et d’élaboration d’une nouvelle exposition permanente permettra de résoudre ces problèmes et de répondre aux exigences d’un musée moderne pour la population de tout le canton et d’ailleurs.

Le bureau fribourgeois Zamparo Architectes a gagné le concours d’architecture international lancé en 2018. Le projet de nouveau MHN est compact et rationnel. L’ancien dépôt de l’Arsenal, construit en 1905, sera rénové et rehaussé, avec à la clé quatre ans de travaux.

UDC contre

Le bâtiment rénové du nouvel écrin se veut exemplaire en matière de durabilité. Grâce à la surélévation du bâtiment, le nouveau musée offrira 6064 mètres carrés de surfaces utiles, soit pratiquement le double des surfaces disponibles aujourd'hui, notamment pour le public.

Devant le Grand Conseil, en décembre, seule l'UDC s'est opposée au crédit d'engagement, voyant dans le projet une dépense 'luxueuse'. Les coûts s'élèvent à 60,3 millions de francs pour le bâtiment et à 10,8 millions pour l'exposition permanente. Mais il faut déduire les 5,6 millions du crédit d’étude, déjà validés.

/ATS