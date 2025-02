Bulle Ogier et Barbet Schroeder: Prix d’honneur du cinéma suisse

Le Prix d’honneur du cinéma suisse 2025 est décerné au couple d’artistes franco-suisse, Barbet Schroeder et Bulle Ogier, annonce mardi l'Office fédéral de la culture (OFC). Ce prix couronne l’ensemble de leur travail ainsi que leur influence pionnière dans le cinéma.

Le réalisateur suisse et l’actrice française font partie des figures les plus marquantes de la Nouvelle Vague. Attribué pour la première fois à un duo d’artistes, ce prix récompense leur collaboration créative et l’importance de cette dernière pour l’histoire du cinéma, souligne l'OFC.

En plus de son histoire d'amour avec Schroeder, le lien d'Ogier avec la Suisse se retrouve dans son parcours artistique. De grands rôles, comme celui de Rosemonde dans 'La Salamandre' d’Alain Tanner, lui ont assuré une place de choix dans l’histoire du cinéma suisse.

Le réalisateur suisse Barbet Schroeder a commencé sa carrière au cinéma comme assistant de Jean-Luc Godard et Eric Rohmer dans les années 1960. Il est considéré comme l’un des réalisateurs suisses les plus importants sur la scène internationale.

