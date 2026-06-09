Bruel: le parquet requiert une mise en examen et la détention

Le chanteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, ...
Bruel: le parquet requiert une mise en examen et la détention

Bruel: le parquet requiert une mise en examen et la détention

Photo: KEYSTONE/EPA POOL/YOAN VALAT / POOL

Le chanteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, va être présenté à trois juges d'instruction en vue de sa mise en examen. Le parquet de Nanterre a requis son placement en détention provisoire.

'Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant 9 victimes, commis entre 2010 et 2019', a indiqué le ministère public dans un communiqué.

/ATS
 

Actualités suivantes

Talay Riley, auteur pour Dua Lipa, tué à l’arme blanche

Talay Riley, auteur pour Dua Lipa, tué à l’arme blanche

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 16:39

À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 14:03

Idris Elba: un James Bond noir « a toujours été irréaliste »

Idris Elba: un James Bond noir « a toujours été irréaliste »

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 11:27

Springsteen ouvre un musée dédié à la musique américaine

Springsteen ouvre un musée dédié à la musique américaine

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 10:05

Articles les plus lus

Corsier (VD): pas de réunion record de Charlots au Chaplin's World

Corsier (VD): pas de réunion record de Charlots au Chaplin's World

Culture    Actualisé le 07.06.2026 - 15:53

Le Russe Tugan Sokhiev nommé chef principal de l'OSR

Le Russe Tugan Sokhiev nommé chef principal de l'OSR

Culture    Actualisé le 08.06.2026 - 10:39

Violences sexuelles: Patrick Bruel en garde à vue

Violences sexuelles: Patrick Bruel en garde à vue

Culture    Actualisé le 08.06.2026 - 15:47

Théâtre de Vidy: une saison 2026/27 sous le signe de la curiosité

Théâtre de Vidy: une saison 2026/27 sous le signe de la curiosité

Culture    Actualisé le 08.06.2026 - 17:17