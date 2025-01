Bridget Jones revient sur grand écran

La star américaine Renee Zellweger est de retour mercredi sur le tapis rouge à Londres, pour la première de 'Bridget Jones: folle de lui'. On la retrouve quinquagénaire, veuve et prête à craquer pour un nouvel Apollon.

Elle partage l'affiche de ce quatrième volet de Bridget Jones avec la star montante Leo Woodall ('The White Lotus', 'Un jour'), Chiwetel Ejiofor ('Love Actually', 'Twelve years a slave') et Hugh Grant.

Le spectateur avait quitté Bridget il y a presque dix ans, dans 'Bridget Jones's Baby' (2016). Elle était enceinte, sans savoir qui était le père de l'enfant, après avoir eu des aventures avec un beau milliardaire américain, et son ex Mark Darcy, joué par Colin Firth, qu'elle finissait par épouser.

On la retrouve à 51 ans, veuve, avec deux enfants. Elle n'est toujours pas à l'abri de nouvelles mésaventures alors qu'elle se débat entre les applis de rencontre, les réseaux sociaux et le Botox.

La créatrice de Bridget Jones, Helen Fielding, a expliqué qu'elle avait supprimé Mark Darcy du film car elle ne voulait pas d'une Bridget 'en femme mariée satisfaite d'elle-même'. Elle a gardé par contre les personnages de Daniel Cleaver (Hugh Grant), l'ancien patron et petit-ami de Bridget, ainsi qu'Emma Thompson, l'incontournable gynécologue.

Hugh Grant a décrit le nouveau film comme étant 'extrêmement drôle, mais très triste'.

Immense succès

Le choix de Renee Zellweger, une Américaine du Texas, pour incarner la 'so British' Bridget Jones avait fait des vagues au début des années 2000. Mais l'actrice a travaillé dur pour prendre l'accent britannique, et elle a rencontré un immense succès dès la sortie du film 'Le journal de Bridget Jones' en 2001.

Ce personnage, qui enchaîne les déboires amoureux, les verres de Chardonnay et les régimes, a fait connaître Renee Zellweger dans le monde entier.

Helen Fielding a créé le personnage de Bridget Jones pour une chronique dans la presse britannique en 1995, avant d'en faire une série de livres à succès. Au point que Bridget est devenue au fil des années une icône de la culture britannique.

'Bridget Jones: folle de lui' sortira sur les écrans du monde entier le 14 février, pour la Saint-Valentin.

