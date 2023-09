Bob Wilson et Wynton Marsalis récompensés par le « Nobel des arts »

Le metteur en scène américain Bob Wilson fait partie des lauréats du 34e Praemium Imperiale. Considéré comme le 'Nobel des arts', il récompense aussi cette année ses compatriotes, le trompettiste Wynton Marsalis et la peintre Vija Celmins.

Le sculpteur danois Olafur Eliasson et l'architecte germano-burkinabé Diébédo Francis Kéré, font également partie des lauréats, selon le palmarès annoncé mardi à Paris à la Bibliothèque nationale de France et simultanément à Londres et Berlin.

Le Praemium Imperiale consacre des artistes dans cinq disciplines: peinture, sculpture, théâtre-cinéma, musique et architecture. Il a été créé en 1988 par la Japan Art Association et octroie à chaque lauréat la somme de 15 millions de yens (environ 96'000 euros actuels).

La cérémonie de remise du prix par le prince Hitachi, oncle de l'empereur Naruhito du Japon, aura lieu le 18 octobre à Tokyo.

/ATS