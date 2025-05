Biennale d'art de Venise: décès de la curatrice Koyo Kouoh

La Suisso-Camerounaise Koyo Kouoh, 58 ans, devait être la commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise 2026, la première femme africaine nommée à ce poste. Son décès a été annoncé samedi par la Biennale.

'La Biennale de Venise apprend avec consternation la nouvelle de la disparition soudaine et prématurée de Koyo Kouoh, commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise 2026, a indiqué l'institution samedi dans un communiqué. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde de l'art contemporain et dans la communauté internationale des artistes, des conservateurs et des chercheurs qui appréciaient son extraordinaire engagement intellectuel et humain'.

A la tête d'un des principaux musées d'art contemporain du continent africain, le Zeitz-MOCAA en Afrique du Sud, depuis six ans, Koyo Kouoh, élevée entre Douala au Cameroun et Zurich, a également fondé un centre d'art à Dakar, au Sénégal.

/ATS