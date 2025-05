Beat Jans lance le festival des chœurs de jeunes à Bâle

Le Festival européen des chœurs de jeunesse (EJCF) a débuté mercredi soir à Bâle. Lors du coup d'envoi, 900 jeunes de 13 pays ont montré leur savoir-faire. Le conseiller fédéral Beat Jans était aussi de la partie, il s'est assis derrière une batterie.

La halle Saint-Jacques, qui a accueilli l'Eurovision il y a deux semaines, était de nouveau placée sous le signe de la musique, même si le style n'est pas le même. Les chœurs et la démocratie ont beaucoup en commun - il faut s'écouter les uns les autres, même les voix les plus discrètes, a déclaré Jans lors de son discours.

Le Conseil fédéral est aussi un peu comme un chœur mixte : 'Nous répétons à plusieurs voix pour nous produire ensuite à l'unisson', a expliqué le magistrat. 'Le monde aurait bien besoin de quelques répétitions de chœur', a ajouté Jans, avant qu'on lui demande de faire un solo de batterie sous les applaudissements.

Les 19 chœurs du festival venus de Suisse, des Pays-Bas, de France, d'Islande, de Lettonie, de Lituanie, des Pays-Bas, de Roumanie, d'Espagne, de Norvège, de République tchèque, de Turquie et de Hongrie ont entonné leurs chants. Les invités les plus éloignés sont ceux du chœur national de jeunesse Mboa du Cameroun.

Qu'il s'agisse de swing, de yodel, de chants séfarades ou de l'onomatopée 'langue des corbeaux' d'Islande, les jeunes ont proposé un voyage à travers les traditions vocales les plus diverses. Tous les chœurs ont finalement chanté ensemble avec un 'Dona nobis pacem' et avec la chanson de James Varghese, composée pour mille voix et accompagnée électroniquement.

Plus de 2700 enfants et jeunes participent à la 14e édition du festival. Des familles d'accueil mettent gratuitement 3000 nuitées à la disposition des chanteurs qui ont fait le voyage. Au total, les chœurs chanteront lors de 50 manifestations dans la région de Bâle, aussi bien sur des scènes de concert que dans les rues. Le festival dure jusqu'au 1er juin.

/ATS