Baume-Schneider célèbre à Locarno un cinéma libre et engagé

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a ouvert mercredi le Festival du film de ...
Baume-Schneider célèbre à Locarno un cinéma libre et engagé

Baume-Schneider célèbre à Locarno un cinéma libre et engagé

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a ouvert mercredi le Festival du film de Locarno en défendant un cinéma synonyme de liberté, de dialogue et de diversité. Elle a salué un festival qui 'laisse l’art respirer' et qui résiste aux logiques de facilité.

A la Magistrale de Locarno, la ministre de la Culture a insisté sur le rôle du festival tessinois comme espace de rencontre entre les cultures. 'Locarno est une vitrine du cinéma suisse, dans laquelle se reflète le cinéma mondial', a-t-elle déclaré, saluant un rendez-vous qui favorise 'le rayonnement du cinéma suisse'.

Dans un discours prononcé en français, allemand et italien, La Jurassienne a également rendu hommage à la dimension plurilingue de la Suisse. Elle a souligné que le Tessin rappelait l’importance de la maîtrise des langues nationales pour la cohésion du pays.

Revenant au cinéma, Maja Hoffmann, la présidente du Festival du film de Locarno, a dit vouloir que 'la Piazza Grande soit toujours plus audacieuse', avant de poursuivre: 'Gardons le courage de Locarno, celui de découvrir avant les autres.'

Sur la Piazza Grande dès 21h30, le public pourra découvrir 'Les Yeux verts' (2026) du duo français Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. Le festival se tient jusqu'au 15 août.

/ATS
 

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