Barcelone: la tour la plus élevée de la Sagrada Familia en 2026

La plus haute tour de la Sagrada Familia de Barcelone devrait être achevée en juin 2026, a annoncé jeudi le comité gérant ce projet historique. Cette date correspond au centenaire de la mort de son architecte Antoni Gaudí.

'Une invitation a été lancée au Saint-Père, elle se trouve au Vatican et nous espérons obtenir une réponse dans le courant du mois', a précisé jeudi Esteve Camps, président délégué du comité de construction de la basilique, lors d'une conférence de presse.

L'achèvement de la tour de Jésus-Christ, haute de 172,5 mètres, est prévu pour coïncider avec la messe commémorative du centenaire de la mort de Gaudí, décédé le 10 juin 1926 à Barcelone après avoir été renversé par un tramway.

Conformément aux indications de l'architecte catalan, la plus haute des 18 tours couronnant la basilique ne dépassera pas les 177 mètres de la montagne de Montjuic, qui continuera à dominer le ciel de Barcelone.

La cérémonie commémorative sera l'un des moments forts des célébrations du centenaire du décès de Gaudi, qui devraient s'étaler sur plusieurs mois, selon les indications du comité, qui finance la construction du monument grâce à des dons privés mais surtout grâce aux recettes des entrées touristiques.

Chantier toujours pas terminé

Ces festivités ne marqueront toutefois pas l'achèvement complet de la célèbre basilique, dont le projet a été initié en 1882, un an avant que Gaudí ne prenne les rênes de l'ouvrage, et qui a connu de nombreux rebondissements historiques.

Le comité de construction de la basilique avait initialement annoncé pour 2026 l'achèvement complet du monument, mais la pandémie de Covid-19 avait contraint l'arrêt des travaux et fait chuter les recettes touristiques, poussant les constructeurs à ralentir le projet.

Malgré le retour massif des touristes, avec près de 4,9 millions de visiteurs l'année dernière, une nouvelle date d'achèvement n'a toujours pas été fixée. 'Nous avons parlé d'une dizaine d'années, mais il s'agit d'une estimation', a réitéré son architecte en chef, Jordi Faulí.

Une partie de l'incertitude réside dans le projet controversé d'escalier permettant d'accéder au monument par la future façade principale, qui obligerait à démolir certains immeubles d'habitation et fait l'objet de négociations délicates avec la mairie de Barcelone.

