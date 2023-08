« Barbie » dépasse le milliard de dollars au box-office mondial

Le film 'Barbie' réalisé par Greta Gerwig a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. C'est une première pour une réalisatrice en solo.

Avec le duo Margot Robbie et Ryan Gosling, déjà iconiques en Barbie et Ken, la comédie qui met en scène la poupée s'aventurant dans le monde réel totalise plus de 1,03 milliard de dollars de recettes à travers le monde, dont 459 millions de dollars en Amérique du Nord.

/ATS