Bancs publics et privés à Schaffhouse pour inciter à la rencontre

Une action artistique insolite a agité la vieille ville de Schaffhouse mercredi matin. Des membres de l'exécutif municipal ont scié en deux des bancs publics afin d'en installer la moitié chez des habitants prêts à accueillir chez eux des passants inconnus.

Les artistes conceptuels Frank et Patrik Riklin sont à l'origine de ce 'projet artistique et social', destiné à réactiver la rencontre entre les gens de manière insolite. Ce dernier doit durer un an, indique la ville de Schaffhouse.

Mention de l'emplacement 'privé'

Dès 10h00, mercredi matin, les tronçonneuses ont vrombi sur une place de la vieille ville schaffhousoise. Des conseillers municipaux ont tranché en deux une série de bancs publics jaunes. A chaque fois, une moitié de banc reste sur place, l'autre est installée dans un appartement sur une base volontaire. En rendant ces espaces privés accessibles à tous, l'action artistique étend ainsi l'espace public.

L'emplacement de la moitié manquante des bancs disposés sur la place Walther-Bringolff sera indiqué sur la moitié qui y restera. Les habitants de la ville qui souhaitent participer au projet devront ainsi laisser les visiteurs inconnus s'installer sur la moitié du banc installée chez eux.

Déjouer l'ordinaire de manière constructive

Cette action artistique 'égratigne les stéréotypes et tente de déjouer l'ordinaire de manière constructive', expliquent les frères Riklin, cités dans le communiqué de la ville. Le feu vert qu'elle a reçu du monde politique n'allait, d'ailleurs, pas de soi. Le crédit de 90'000 francs n'a été accepté que de justesse par le parlement communal. De nombreux représentants bourgeois s'y sont opposés.

La conseillère municipale Christine Thommen (PS) voit dans le projet une nouvelle dimension du développement urbain. 'Jusqu'à présent, l'urbanisme s'arrêtait aux portes de l'espace privé, plus maintenant', déclare-t-elle en forme de clin d'oeil.

Les frères Riklin sont coutumiers des actions artistiques retentissantes. Entre 2008 et 2016, ils ont ouvert des hôtels zéro étoile dans des abris de la PC. Ces dernières années, ils ont installé des chambres d'hôtel à la belle étoile, en collaboration avec des paysans et des habitants de la campagne. Les hôtes pouvaient dormir dans un grand lit confortable installé en pleine verdure face à un panorama spectaculaire.

/ATS