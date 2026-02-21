Bafta: « Une bataille après l'autre » meilleur film

La fresque 'Une bataille après l'autre' du cinéaste américain Paul Thomas Anderson a remporté ...
Bafta: « Une bataille après l'autre » meilleur film

Bafta:

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

La fresque 'Une bataille après l'autre' du cinéaste américain Paul Thomas Anderson a remporté dimanche le prix du meilleur film lors des Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, après avoir déjà gagné celui de meilleur réalisateur.

Grand vainqueur des Golden Globes en janvier et favori de la course aux Oscars, ce film d'action politique teinté d'humour l'a emporté face à 'Hamnet', 'Marty Supreme', 'Valeur Sentimentale' et 'Sinners'.

L'acteur britannique Robert Aramayo et l'actrice irlandaise Jessie Buckley ont pour leurs parts remporté les prix de meilleur acteur et meilleure actrice. Lui dans 'I swear' et elle dans 'Hamnet'.

Cet acteur de 33 ans a battu le Franco-Américain Timothée Chalamet, qui était pressenti pour ce trophée, pour son rôle de joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans 'Marty Supreme', de Josh Safdie.

L'Irlandaise a été sacrée pour sa performance déchirante dans 'Hamnet' de Chloé Zhao, drame-fiction qui explore le deuil du couple Shakespeare après la mort de leur fils.

/ATS
 

