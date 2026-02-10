BDFIL annonce son programme et lance des états généraux de la BD

A Lausanne, le festival de bande dessinée BDFIL a présenté mardi le programme de sa 20e édition. Elle aura lieu du 27 avril au 10 mai, mais certains événements s'étaleront jusqu'à la fin 2026. Face aux difficultés des artistes, BDFIL lance des états généraux de la BD.

'La bande dessinée est un art très peu soutenu au niveau institutionnel. Ses acteurs ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts', a défendu Léonore Porchet, codirectrice de BDFIL.

Face aux difficultés financières du secteur, BDFIL se propose de recueillir le témoignage de ses acteurs, afin de produire 'un rapport et des revendications de politique culturelle', annonce-t-elle.

Côté programme, BDFIL accueillera le Québec comme 'pays invité'. La codirectrice Gaëlle Kovaliv a relevé la créativité et la singularité de l'humour d'outre-Atlantique. Le festival mettra à l'honneur la BD jeunesse 'Le Loup en slip', qui rend accessibles des thèmes politiques comme la propriété privée ou les stéréotypes.

L'eau sera le thème annuel de BDFIL, décliné en plusieurs expositions jusqu'en octobre.

/ATS