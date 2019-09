Avec Céline Dion, une star et un soir de plus pour le Paléo 2020

Céline Dion chantera à Paléo le 20 juillet 2020. Elle fera une halte à Nyon dans le cadre de sa tournée mondiale, le Courage World Tour. Pour l'occasion, le festival durera un jour de plus. La star québecoise a prévu un deuxième concert en Suisse, à Zurich.

La venue à Paléo de la star internationale est une première. 'Nous sommes très contents, c'est un joli coup, un événement exceptionnel qui va marquer notre histoire', a expliqué jeudi à Keystone-ATS Dany Hassenstein, programmateur du festival.

A 51 ans, après des années de résidence à Las Vegas, Céline Dion vient d'entamer une tournée mondiale, allant de stade en stade pour présenter son nouvel album en anglais. Après le Canada et les Etats-Unis, elle mettra le cap sur l'Europe l'an prochain.

Sur le Vieux continent, 'elle n'a retenu que deux festivals, Nyon et les Vieilles charrues (F)', s'est réjoui le programmateur. En Suisse, elle chantera aussi le 2 juin au Hallenstadion de Zurich. Son dernier concert helvétique remonte à 2017, au stade de Suisse à Berne. Elle n'est plus venue en Suisse romande depuis 2008.

Show plus francophone

A Nyon, Céline Dion va faire une 'petite adaptation' de son show. Elle reprendra plusieurs de ses tubes en français, alors qu'elle ne le fait pas sur sa tournée mondiale, a détaillé Dany Hassenstein.

La star viendra en n'amenant qu'une partie de ses camions de matériel. Elle utilisera notamment la sono du festival. Mais, vu l'ampleur de son spectacle, son équipe va débarquer la veille, et s'installer le dimanche déjà. 'On peut espérer un des plus gros shows qu'on n'ait jamais eu', selon le programmateur.

Billets à vendre

Cette showwoman aguerrie figure sur la liste des artistes ayant vendu le plus de disques au monde. A Paléo, la jauge est de 35'000 billets par soir. Mais il se peut que le festival décide de vendre 'un peu moins' de billets pour éviter l'engorgement si public, bénévoles et fournisseurs se massent en même temps devant la scène.

Pour ce soir-là, le prix sera majoré de douze francs (85 francs au tarif adulte). Les billets seront mis en vente le 3 décembre. Cette soirée supplémentaire du lundi sera une vraie journée de festival, avec différents artistes programmés sur toutes les scènes. La programmation complète sera dévoilée le 24 mars.

Cette journée supplémentaire n'est pas une première à Nyon. En 2015, le festival avait déjà débuté un lundi avec Robbie Williams. Faire venir Céline Dion au Paléo 'coûte cher', reconnaît Dany Hassenstein. Le cachet est comparable à celui de Robbie Williams. 'C'est l'un des deux ou trois plus grands de l'histoire du Paléo', a-t-il dit. La 45e édition du festival se tiendra du 20 au 26 juillet 2020.

/ATS