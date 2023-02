Aux Grammys, Beyoncé attend le grand soir, Adele en embuscade

Beyoncé va-t-elle enfin remporter la récompense majeure du meilleur album de l'année et prendre sa revanche sur Adele? La crème de l'industrie musicale a commencé à fouler dimanche le tapis rouge de la 65e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles.

La chanteuse américaine de 41 ans arrivait plus forte que jamais avec neuf nominations cette année, après la sortie de son album 'Renaissance', opus aux accents dance, house et disco.

Et elle a commencé à écrire l'histoire dès la pré-cérémonie, en remportant deux premiers Grammys, pour le meilleur enregistrement dance/électronique, avec son tube 'Break my soul' et pour la meilleure performance traditionnelle R&B ('Plastic off the sofa').

Avec 30 gramophones obtenus depuis le début de sa carrière, 'Queen B' n'était donc, avant le début de la grande cérémonie, plus qu'à un Grammy du record historique de récompenses détenu par le chef d'orchestre Georg Solti (31). Mais la Britannique Adele, avec son album introspectif '30', compte sept nominations, et pourrait encore une fois rafler la mise à l'équivalent des Oscars de la musique aux Etats-Unis.

Beyoncé vs Adele: la revanche

En 2017, l'interprète d''Hello' avait ainsi écrasé ses concurrents dans les principales catégories, remportant cinq récompenses avec son album '25', au détriment de la chanteuse née à Houston, dont l'album 'Lemonade', aujourd'hui un classique, avait dû se contenter du Grammy Award du 'meilleur album de musique urbaine contemporaine'.

Sur scène, Adele avait rendu un vibrant hommage à 'Queen B', et l'Académie des arts et sciences de l'enregistrement, qui décerne les récompenses, avait été accusée une fois de plus de reléguer au second plan les artistes de couleur.

Quelle que soit l'issue dimanche, l'histoire est en marche pour Beyoncé: avec les nominations pour cette édition, elle égale le record de son mari, Jay-Z, comme artiste le plus nommé de l'histoire de ces récompenses (88). Selon le magazine spécialisé Billboard, le Grammy Award du 'meilleur album' devrait lui revenir, tandis qu'Adele raflerait celui du 'meilleur morceau de l'année' avec 'Easy On Me'.

'Je l'espère vraiment, ne le mérite-t-elle pas?', a lancé à l'AFP Nile Rodgers, guitariste du groupe Chic qui a contribué à l'album 'Renaissance'. Beyoncé 'est sans doute l'artiste la plus importante culturellement dans le monde', a souligné Merck Mercuriadis, magnat de l'industrie musicale et ancien manager de la star, lors d'un gala précédant la remise des prix.

Bad Bunny, le succès hispanophone

Au-delà du duel Beyoncé-Adele, d'autres stars brillent dans cette édition, comme le rappeur Kendrick Lamar qui a déjà engrangé deux récompenses sur huit nominations, avec la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap pour 'The Heart Part 5'. La star américaine de folk-rock Brandi Carlile, sept nominations, en a déjà transformées trois en gramophones, dont la meilleure chanson rock et meilleure performance rock avec 'Broken Horses'.

Parmi les premières sensations de la pré-cérémonie, l'actrice Viola Davis est entrée dans le club très fermé des artistes ayant remporté les quatre grandes récompenses américaines, l'Oscar (cinéma), l'Emmy (télévision), le Tony (théâtre) et dimanche soir un Grammy, dans la catégorie 'livre audio, narration' pour ses mémoires 'Finding Me'.

C'est la 18e artiste à accomplir cette performance exceptionnelle, baptisée 'EGOT', après notamment Whoopi Goldberg, Mel Brooks, ou Rita Moreno. Première récompense du genre dans toute l'histoire des Grammys, le prix de la meilleure musique d'un jeu vidéo est allé à l'Américaine Stephanie Economou, pour la musique d''Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok'.

Harry Styles, Lizzo ou encore Mary J. Blige sont attendus sur scène lors d'une cérémonie présentée à nouveau par l'humoriste Trevor Noah. Le rappeur portoricain Bad Bunny, l'un des artistes au plus gros succès commercial dans le monde en 2022, est nommé dans trois catégories, dont celui du 'meilleur album' pour 'Un verano sin ti', le premier album entièrement en espagnol à concourir dans l'une des catégories reines.

BTS en lice

Taylor Swift, venue de la country et devenue une immense popstar, pourrait de son côté enfin décrocher un Grammy dans la catégorie 'titre de l'année' avec la version longue de son 'All too well'. Un morceau sorti en 2012 mais réenregistré avec suffisamment de différences pour qu'il puisse concourir à nouveau. Pour la catégorie 'révélation de l'année', la course est grande ouverte.

Parmi les artistes nommés, on retrouve la Brésilienne Anitta, les rockeurs italiens de Maneskin, la rappeuse Latto... Autant d'artistes rendus célèbres par TikTok, devenu pépinière de révélations. Le groupe BTS, vedettes de la K-Pop en pause, est aussi en lice.

L'Académie, composée notamment d'auteurs, compositeurs, ingénieurs du son, a également nommé toute une série d'artistes déjà bien installés dans l'industrie musicale parmi lesquels Bonnie Raitt, Willie Nelson et ABBA.

