La série des bandes dessinées Astérix va connaître un nouveau scénariste, Fabcaro, à l'occasion de son 40e album, a annoncé mardi l'éditeur du célèbre Gaulois. Un auteur dont le don pour l'absurde a fait le succès.

Cet album est prévu, comme c'est la tradition toutes les années impaires, à l'automne, précisément le 26 octobre, ont indiqué les éditions Albert René dans un communiqué. Le titre est gardé secret à ce stade. Et le dessinateur reste celui qu'Albert Uderzo avait désigné comme successeur à partir du 35e album en 2013, à savoir Didier Conrad.

Personnage sorti de l'imagination d'Uderzo et du scénariste René Goscinny en 1959, Astérix est un best-seller assuré. Le dernier album en date, 'Astérix et le Griffon' en 2021, s'était vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires cette année-là, en un peu plus de deux mois.

Non-sens

Fabcaro (Fabrice Caro à l'état civil), 49 ans, auteur de BD et romancier, est seulement le quatrième scénariste des aventures de l'irréductible Gaulois, après Goscinny, Uderzo et Jean-Yves Ferri.

Il est connu pour ses satires de notre société. Son grand succès, 'Zaï zaï zaï zaï' en 2015, racontait la fuite d'un homme pris à partie pour avoir oublié sa carte de fidélité à un magasin, avec une dose de non-sens rarement vue.

'J'étais grand fan d'Astérix. C'est un superbe cadeau qu'on fait au gamin que j'étais', a déclaré à l'AFP le Français. 'Je veux rester fidèle au cahier des charges - même si le mot n'est pas très joli - ou en tout cas à ce qui fait le charme d'Astérix. Avec des ingrédients classiques, comme les anachronismes, les jeux de mots ou autres. Et surtout rester fidèle aux personnages', a-t-il ajouté.

Anachronismes

Une planche dévoilée par les éditions Albert René montre ce télescopage entre ces habitants du village que tout le monde connaît et nos obsessions contemporaines.

Alors qu'Astérix et son compagnon Obélix tentent de déguster un sanglier, des remarques d'autres Gaulois vont leur gâcher le moment. 'Mangez avec parcimonie et votre corps vous dira merci'. Puis: 'Belle dégustation, mes amis! Et n'oubliez pas: cinq baies et légumes par jour'. Enfin: 'Pour votre bien-être, pensez à pratiquer une activité physique régulière'.

L'autre événement de 2023 pour Astérix sera la sortie le 1er février du film 'L'Empire du milieu', réalisé par Guillaume Canet.

/ATS