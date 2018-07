Arrêt des sonneries de portable à la place des cloches à Lucerne

Certains voisins de la chapelle St-Pierre à Lucerne ne supportent pas les sonneries de téléphone portable qui remplacent celles des cloches depuis lundi. Ce projet artistique qui devait durer jusqu'au 30 juillet est arrêté prématurément.

Des habitants du quartier se plaignent de devoir entendre dix fois par jour les sonneries de téléphone portable qui viennent du clocher de la chapelle, a annoncé vendredi l'Eglise catholique de la ville de Lucerne. Ces réclamations sont prises au sérieux. Ces voisins doivent aussi subir ces temps le bruit de différents chantiers.

Les autorités de la ville avaient donné leur feu vert à ce projet artistique de deux étudiantes en beaux-arts de la Haute école spécialisée de Lucerne. La décision d'arrêter les sonneries de portable après une semaine est un compromis, a indiqué à Keystone-ATS Andreas Rosar, de l'Eglise catholique.

Déception

L'étudiante Klarissa Flückiger, qui a réalisé le projet artistique avec sa collègue Mahtola Wittmer, est déçue que l'expérience s'arrête prématurément. Mais elles ne veulent pas non plus énerver des gens, a-t-elle déclaré.

Le projet a été bien accueilli par les passants qui ont eu de très belles réactions. Une famille est venue spécialement de l'Entlebuch (LU) parce que leur fils voulait entendre les sonneries de portable, raconte Klarissa Flückiger.

L'idée des deux étudiantes a aussi eu un écho médiatique dans toute la Suisse et à l'étranger. La BBC, par exemple, a réalisé un reportage sur le sujet.

Rénovation

Les cloches de la chapelle ne sonnent plus depuis quelques mois à cause de travaux de rénovation. L'Eglise catholique a décidé d'associer des étudiants en beaux-arts à la rénovation. C'est ainsi qu'est né le projet de diffuser des sonneries de téléphone portable à la place de celles des cloches.

La chapelle St-Pierre, située près du célèbre Pont de la chapelle, est la plus vieille église de Lucerne. Elle a été maintes fois rénovée et transformée. On ignore quand elle a été construite, mais le plus vieux document y faisant référence date de 1178.

/ATS