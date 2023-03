Architecture: le prix Pritzker décerné au Britannique David Chipperfield

Le prix Pritzker, plus haute distinction du monde de l'architecture, a été décerné mardi au Britannique David Chipperfield, 69 ans. Le jury a salué un artiste 'subtil mais puissant'.

'C'est un architecte prolifique qui est radical dans sa retenue', et dont le style 'intemporel et moderne affronte les urgences climatiques, transforme les relations sociales et redynamise les villes', ont salué les organisateurs dans un communiqué.

Le Britannique a notamment réalisé la reconstruction du Neues Museum de Berlin. Il a également conçu l'extension du Kunsthaus de Zurich, qui abrite notamment la collection Bührle.

/ATS