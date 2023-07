Après les scénaristes, les acteurs d'Hollywood se mettent en grève

Le puissant syndicat des acteurs américains a annoncé jeudi son entrée officielle en grève dès minuit. Une décision qui devrait complètement paralyser Hollywood, où la production de films et séries tourne déjà au ralenti à cause du mouvement social des scénaristes.

'Le conseil national du SAG-AFTRA a voté à l'unanimité un ordre de grève contre les studios et les diffuseurs', a annoncé Duncan Crabtree-Ireland, le directeur exécutif national de ce syndicat qui représente 160'000 acteurs et autres professionnels du petit et grand écran. Les acteurs rejoignent ainsi les scénaristes, déjà en grève depuis début mai.

Les deux corps de métiers réclament une revalorisation de leurs rémunérations, en berne à l'ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle (IA), pour l'empêcher de générer des scripts, ou de cloner leur voix et leur image.

Première à Hollywood

Ce double mouvement social réunissant les visages et les plumes de l'industrie cinématographique est une première à Hollywood depuis 1960. L'entrée en grève des acteurs est un coup dur pour les patrons des studios et plateformes de streaming.

Depuis mai, les seules productions qui ont décidé de tourner le font sur la base de scripts déjà terminés au printemps, sans pouvoir les modifier. C'est notamment le cas du 'Seigneur des Anneaux ' financé par Amazon, 'Les Anneaux de Pouvoir'. Mais sans comédiens, les tournages ne vont tout simplement plus être possibles.

Seuls quelques 'talk shows' et émissions de télé-réalité vont pouvoir se poursuivre.

Les acteurs ont aussi le pouvoir de geler la promotion des blockbusters attendus en salle cet été, comme 'Oppenheimer' ou 'Gran Turismo'. Et sans leur présence sur les tapis rouges, l'industrie risque de devoir reporter la cérémonie des Emmy Awards, équivalent des Oscars télévisuels prévue le 18 septembre.

/ATS