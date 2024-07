Après le Gurten, Nemo au Festival du film de Locarno

Le jeune chanteur biennois Nemo, qui a remporté le dernier concours Eurovision de la chanson, se produira à la Rotonde pendant le Festival du film de Locarno tard samedi soir 10 juillet. Il succédera sur scène au chanteur italien, Ermal Meta.

Nemo est attendu vers minuit et demi dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le Festival de Locarno dans un communiqué jeudi. Il interprètera 'The Code', le tube qui lui a valu de remporter le concours Eurovision de la chanson à Malmö en Suède en mai dernier. Cette chanson raconte le cheminement parfois difficile de l’artiste vers l’acceptation de soi et l’affirmation de son identité non-binaire.

D'autres artistes se produiront à la Rotonde pendant le Festival du film, qui se tient du 7 au 17 août. On peut citer des artistes suisses comme Sebalter, The Vad Vuc, Make Plain, Ele A, et les DJ Tanja La Croix et Giorgio Prezioso.

1er Août, soirée de bienfaisance

Avant le début du festival, un événement spécial est prévu le jeudi 1er Août, jour de la Fête nationale suisse. Une soirée de bienfaisance est organisée pour soutenir les victimes des pluies torrentielles qui ont ravagé les vallées autour de Locarno à la fin du mois de juin.

A cette occasion, le chanteur italien Davide Van De Sfroos partagera la scène avec Elias Bertini & Camila Koller, Julie Meletta, Luis Landrini, Eleonor, Matilde, Black Horse, DimeBlend et Karin Cerini.

La Rotonde est un espace open air ouvert à tous les festivaliers. Il se situe dans le grand giratoire, à quelques pas du Palacinema. Des tunnels piétionniers, parfois saturés en cas de forte affluence, y mènent.

/ATS