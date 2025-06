Anna Wintour quitte l'édition américaine de Vogue

La rédactrice en chef de l'édition américaine de Vogue, Anna Wintour, figure emblématique de la mode ayant inspiré le personnage phare du film 'Le diable s'habille en Prada', a quitté ses fonctions après presque 40 ans à la direction du magazine.

'Surprise! Après 37 ans, Anna Wintour démissionne de son poste de rédactrice en chef de Vogue USA. Elle a annoncé la nouvelle mercredi matin aux employés', souligne le Daily Front Row, publication spécialisée dans la mode, précisant qu'elle allait conserver ses fonctions de 'chef de contenu' à l'édition internationale de Vogue.

Agée de 75 ans, et souvent nommée la papesse de la mode, Anna Wintour avait fait son entrée en 1988 à la direction de l'édition américaine de Vogue pour transformer cette publication et en faire l'une des plus suivies et des plus influentes de la mode.

Dans son premier numéro de Vogue, elle avait notamment remis en cause le 'coût réel d'un bon look', ce qui avait secoué l'industrie, avant ensuite d'ouvrir la Une du magazine à des célébrités, mêlant ainsi les mondes de la mode et du showbizz.

Elle a aussi servi à son tour de muse pour le personnage iconique de Miranda Priestly, incarné par Meryl Streep, à la tête du magazine fictif de mode 'Runway' dans la comédie romantique à succès 'Le diable s'habille en Prada' (2006), adaptée du roman éponyme publié trois ans plus tôt.

Ce film, devenu par la suite une comédie musicale présentée à Chicago et Londres, a contribué à façonner la légende d'Anna Wintour dans l'imaginaire public.

/ATS