Anna Stern récompensée par le Prix du livre suisse 2020

La St-Galloise trentenaire Anna Stern reçoit le Prix du livre suisse (alémanique) 2020 pour son roman 'das alles hier, jetzt' (ici et maintenant). Il lui a remis dimanche au Théâtre de Bâle.

Dans son livre, l'auteure décrit le deuil d'un ami proche mort à l'âge de 25 ans. Intitulé 'das alles hier, jetzt' (ici et maintenant), son texte, publié par la maison d'édition zurichoise Elster & Salis, relève à la fois du processus intime du deuil et du livre de souvenirs. Il est linguistiquement inhabituel: on ne sait jamais clairement si les personnages sont un homme ou une femme.

Anna Stern a choisi une forme inédite pour traiter un des sujets les plus anciens traité en littérature, a dit en substance les organisateurs dans un communiqué dimanche. La jeune auteure très productive se dit surprise de la décision du jury.

Celui-ci a retenu encore quatre autres auteurs: Dorothee Elmiger pour 'From the Sugar Factory' (De la fabrique de sucre), Tom Kummer avec 'Von Bad Eltern' (De mauvais parents), Charles Lewinsky avec 'Der Halbbart' (La demi-barbe) et Karl Rühmann pour 'Der Held' (Le héros).

La cérémonie de remise des prix a eu lieu au Théâtre de Bâle, mais de façon restreinte en raison de la pandémie. Contrairement aux années précédentes, seule la lauréate du Prix du livre suisse, doté de 30'000 francs, était sur place. Les quatre autres auteurs présélectionnés recevront chacun 3000 francs.

/ATS