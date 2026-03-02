Amsterdam: découverte d'un nouveau Rembrandt au Rijksmuseum

Un nouveau tableau du maître néerlandais Rembrandt a été découvert par les chercheurs du Rijksmuseum d'Amsterdam, a indiqué lundi le musée. La peinture provient d'une collection privée et s'intitule 'Vision de Zacharie dans le temple'.

Grâce à des techniques avancées, déjà utilisées lors de la restauration à grande échelle du tableau 'La ronde de nuit' de Rembrandt, les chercheurs du musée sont parvenus à authentifier l'oeuvre peinte en 1633.

'L'analyse des matériaux, les similitudes stylistiques et thématiques, les modifications apportées par Rembrandt et la qualité globale du tableau confirment la conclusion selon laquelle ce tableau est une oeuvre authentique de Rembrandt van Rijn', a indiqué le musée dans un communiqué.

'Nous espérons toujours trouver un nouveau Rembrandt, mais cela arrive rarement', a déclaré à l'AFP Taco Dibbits, directeur du Rijksmuseum.

Oublié pendant plusieurs décennies

Jusqu'en 1960, le tableau était exclu de l'oeuvre de Rembrandt, mais après plusieurs décennies d'oubli son propriétaire actuel a contacté le musée. Il demandait 's'il s'agissait d'un tableau néerlandais, sans vraiment savoir ce qu'il avait entre les mains', a-t-il poursuivi.

Au bout de deux ans d'études minutieuses comprenant une analyse du chêne sur lequel l'oeuvre a été peinte, de la couleur et de l'épaisseur de la peinture, les chercheurs ont conclu que les peintures utilisées dans 'Vision de Zacharie dans le temple' étaient également présentes dans des oeuvres contemporaines du maître du clair-obscur.

'La manière dont le tableau était construit, avec ces différentes couches, était typique de Rembrandt', a expliqué Jonathan Bikker, conservateur au Rijksmuseum.

Récit biblique

Le tableau représente le grand prêtre Zacharie, personnage biblique, dans une relative pénombre, ses contours et parures dorées éclairés par une lumière provenant du coin supérieur droit du tableau, représentant l'arrivée de l'archange Gabriel.

D'après Petria Noble, chercheuse spécialisée dans les peintures de Rembrandt, l'oeuvre est en parfaite adéquation avec le travail du peintre à la même époque, lorsqu'il était âgé de 27 ans.

'L'année 1633 marque le début de la carrière de Rembrandt à Amsterdam et il s'intéresse alors beaucoup aux récits bibliques et aux livres d'histoire', explique-t-elle. 'Tout s'accordait donc parfaitement en termes de matériel et de style', conclut la chercheuse, qualifiant cette découverte d''expérience merveilleuse'.

L'oeuvre sera exposée au public dès mercredi et sera prêtée à long terme au Rijksmuseum.

/ATS