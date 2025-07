Alice Cooper: Osbourne « était tout simplement un type formidable »

La rock star américaine Alice Cooper ('School's Out', 'Poison') s'est dite choquée par la mort de son collègue musicien Ozzy Osbourne. Le décès est survenu mardi moins de trois semaines après le concert de Black Sabbath en ligne le 5 juillet.

'Ce qui est étrange, c'est que tout le monde savait que cela arriverait tôt ou tard, car Ozzy n'allait pas bien depuis longtemps', a déclaré Alice Cooper, 77 ans, à l'agence de presse allemande à Londres.

Mais personne ne s'y attendait quelques semaines seulement après le concert d'adieu d'Osbourne. 'Il avait vraiment l'air en forme sur scène, il chantait bien, et maintenant, il n'est plus là. Cela a été un choc pour tout le monde.'

Black Sabbath a ouvert des portes

Le légendaire chanteur de heavy metal britannique et leader de Black Sabbath ('Paranoid', 'Crazy Train') est décédé mardi à l'âge de 76 ans. Selon Alice Cooper, l'héritage d'Osbourne est gigantesque. 'Black Sabbath a été le premier groupe de heavy metal à connaître un véritable succès commercial', a déclaré Cooper. 'Ils ont ouvert de nombreuses portes. Et Ozzy, c'était tout simplement un type formidable, un bon chanteur.'

Bien qu'il ait rencontré Ozzy Osbourne à plusieurs reprises, Cooper a déclaré ne pas le connaître très bien. 'Nous avions un respect mutuel, je l'ai rencontré à quelques reprises, mais il ne faisait tout simplement pas partie de mon cercle d'amis proches.'

Une passion commune pour les Beatles

'Une chose que nous avions en commun et qui m'a souvent frappé lors d'interviews, c'est que les gens étaient toujours surpris de voir à quel point nous étions tous les deux influencés par les Beatles', a déclaré Cooper.

'Quand on écoute beaucoup de chansons solo d'Ozzy, on remarque qu'elles sont toutes très mélodiques. Je pense que cela vaut également pour ma musique. Peu importe à quel point le son était dur ou métallique, la mélodie était toujours au premier plan. C'était quelque chose qui nous reliait tous les deux: notre grande admiration pour les Beatles et l'influence qu'ils ont eue sur nous.'

