Alain Berset: « La musique nous unit »

La fête fédérale de musique populaire prend fin dimanche à Crans-Montana (VS) avec un grand cortège, auquel doivent participer quelque 1500 personnes. Dans la matinée, le conseiller fédéral Alain Berset a évoqué l'importance de la musique en Suisse.

'La musique populaire est importante pour la cohésion sociale de notre pays', a déclaré Alain Berset, lors de la partie officielle de la fête fédérale de la musique populaire à Crans-Montana. Pour le conseiller fédéral, pianiste de jazz à ses heures, 'la musique unit' et les événements tels que la fête fédérale sont l'occasion de 'se retrouver et de faire des choses ensemble'.

Cette capacité de travailler ensemble, de chanter ensemble, de jouer de la musique ensemble, de faire de la politique ensemble est 'la force d'une société, et cela rend heureux', a-t-il poursuivi. Le Fribourgeois a rappelé que le Conseil fédéral 'encourage la relève musicale' via le programme jeunesse et musique.

Crans-Montana attendait quelque 80'000 spectateurs pour la 13e fête fédérale de la musique populaire. Mais selon un premier coup de sonde auprès de l'organisation et des commerçants, la fréquentation n'est pas aussi élevée qu'attendue. Cela s'expliquerait par le site excentré, à la montagne et en Suisse romande, alors que la musique populaire est surtout vivante en Suisse alémanique.

