Affaire Adèle Haenel: cinq ans de prison pour Christophe Ruggia

La cour d'appel de Paris a condamné vendredi à cinq ans de prison, dont deux ferme sous bracelet ...
Affaire Adèle Haenel: cinq ans de prison pour Christophe Ruggia

Affaire Adèle Haenel: cinq ans de prison pour Christophe Ruggia

Photo: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ

La cour d'appel de Paris a condamné vendredi à cinq ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique, le cinéaste Christophe Ruggia pour agressions sexuelles sur l'actrice Adèle Haenel. Elle était âgée de 12 à 14 ans au moment des faits.

Christophe Ruggia, 61 ans, a été reconnu coupable d'agressions sexuelles de 2001 à 2004 sur Adèle Haenel lors de rendez-vous hebdomadaires à son domicile, dans la foulée de l'éprouvant tournage du film 'Les diables' où le réalisateur, de 24 ans son aîné, avait offert à la jeune adolescente son premier rôle au cinéma.

Cette peine est légèrement plus lourde que celle prononcée en première instance en février 2025, lorsqu'il avait été condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme à effectuer sous surveillance électronique.

/ATS
 

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