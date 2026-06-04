Aarau sera la capitale culturelle de la Suisse en 2030

Aarau sera la capitale culturelle de la Suisse en 2030, annonce l’association 'Capitale culturelle ...
Aarau sera la capitale culturelle de la Suisse en 2030

Aarau sera la capitale culturelle de la Suisse en 2030

Photo: Keystone/ANTHONY ANEX

Aarau sera la capitale culturelle de la Suisse en 2030, annonce l’association 'Capitale culturelle Suisse' jeudi à Berne. La ville s'est imposée face à Thoune, Bellinzone et Lugano (avec Mendrisio et Locarno).

Suzanne Marclay-Merz, vice-maire d’Aarau et conseillère municipale en charge de la culture et du sport, a appris la nouvelle jeudi à Berne avec la délégation de la ville. Elle a déclaré: 'C’est un grand honneur, une grande responsabilité et une immense joie.'

Sur le modèle des Capitales européennes de la culture, une capitale culturelle suisse va être désormais désignée tous les trois ans. Elle doit organiser de grands événements culturels et rayonner au-delà de sa propre région. La première capitale culturelle du pays sera La Chaux-de-Fonds en 2027.

/ATS
 

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