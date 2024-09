A la peine, Fri-Son lance une action de soutien financier

A l’aube de sa 41e saison, Fri-Son, à Fribourg, lance une action de soutien financier intitulé 'The Roof in on Fire!' qui doit lui permettre de poursuivre ses activités en 2025. La plus grande salle de concerts du canton, qui vient de fêter ses 40 ans, est à la peine.

Les dirigeants de Fri-Son ont lancé jeudi devant la presse leur action 'inédite' de solidarité: “The Roof is on Fire! (le toit est en feu) Soutenez Fri-Son, une tuile à la fois'. 'L’urgence est bien là. Le toit lui tombe sur la tête à petit feu', ont-ils relevé à propos du club fribourgeois, à l'occasion du début de la saison 2024/2025.

L'initiative intervient après une période difficile, 'marquée par des défis financiers importants résultant de problématiques systémiques'. L'action de solidarité invite à acheter une tuile symbolique d’une valeur de 200 francs. Elle cible des personnes ayant l’envie et les moyens de soutenir Fri-Son.

Il est possible d’effectuer l’achat seul, à plusieurs ou en tant que collectif sur le site dédié à partir de ce jeudi à midi.

/ATS