80'000 visiteurs à la Fête fédérale de musique populaire

La 14e Fête fédérale de musique populaire à Bellinzone a attiré plus de 80'000 visiteurs de jeudi à dimanche. Près de 2000 musiciens et 250 formations leur ont offert plus de 400 concerts, sur 14 scènes.

Le samedi a notamment été un grand succès, avec quelque 35'000 visiteurs, annoncent les organisateurs dimanche dans un communiqué. C'est la première fois que la fête avait lieu au Tessin.

La fréquentation était environ la même pour le défilé du dimanche dans la capitale cantonale, où le conseiller fédéral tessinois et ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis n'a pas manqué de venir faire une visite. Il a salué l'événement sur X, anciennement Twitter, comme un signe de la diversité suisse.

Toutes les représentations étaient gratuites. Les deux premiers jours de la fête ont été froids et humides. Mais le samedi et le dimanche ont permis de compenser le nombre de visiteurs, précisent les organisateurs. Le président de l'Association suisse de la musique populaire, qui fêtait ses 60 ans d'existence, a salué un 'succès'.

