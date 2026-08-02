2e meilleur démarrage de l'histoire du box-office pour « Spider-Man »

'Spider-Man: Un jour nouveau', dernier volet de la franchise de Sony et Marvel consacré au célèbre homme-araignée, signe le deuxième meilleur démarrage de l'histoire du box-office, d'après les estimations du secteur publiées dimanche.

Sorti cette semaine, le long-métrage a engrangé l'impressionnant total de 928 millions de dollars de recettes mondiales, dont 355 millions en Amérique du Nord.

Seul un autre film de super-héros Marvel a fait mieux: 'Avengers: Endgame' a récolté 1,2 milliard de dollars lors de son premier week-end mondial en 2019, dont 357 millions sur le marché nord-américain, sans ajustement à l'inflation.

'Il s'agit d'un démarrage colossal', a commenté David A. Gross, analyste chez Franchise Entertainment Research. 'L'été est resté neuf semaines sans grand film d'action, une éternité pour le box-office. Le marché est plus que prêt pour ce film.'

'Les recettes à l'étranger devraient représenter plus de 60% du total mondial, avec des retours déjà encourageants en provenance de Chine, ce qui est devenu rare aujourd'hui', a-t-il ajouté.

Kevin Feige, président de Marvel Studios, a salué dans un communiqué relayé par de nombreux médias un 'démarrage absolument phénoménal (qui) témoigne de la popularité durable des personnages de Marvel et du lien qu'ils continuent d'entretenir avec les fans à travers le monde.'

'Spider-Man: Un jour nouveau', neuvième film en prises de vues réelles consacré au super-héros précédemment incarné par Tobey Maguire et Andrew Garfield, suit Tom Holland dans la peau de Peter Parker vivant dans l'isolement après avoir effacé son identité de la mémoire du monde entier, et confronté à une étrange mutation physique et à de nouvelles menaces.

Le film, qui met également en vedette Zendaya, Mark Ruffalo, Florence Pugh et Sadie Sink, est globalement jugé réussi, avec une note de 90% de la part des critiques et 98% d'approbation de la part des spectateurs sur le site spécialisé Rotten Tomatoes.

Le dernier blockbuster de Christopher Nolan, 'L'Odyssée', s'est maintenu à la deuxième place du box-office américain avec 51 millions de dollars de recettes, portant son total à près de 400 millions de dollars aux États-Unis et au Canada.

Adapté de l'épopée antique d'Homère, ce film au casting cinq étoiles suit le héros Ulysse confronté à de nombreux obstacles à son retour de la guerre de Troie.

Matt Damon et Anne Hathaway tiennent les rôles principaux d'Ulysse et Pénélope, tandis que Tom Holland incarne leur fils Télémaque et Zendaya la déesse Athéna.

'La combinaison de +Spider-Man+ et de +L'Odyssée+, soit une suite centrée sur un super-héros emblématique et une grande production originale, propulse le box-office vers de nouveaux sommets', a estimé David A. Gross.

Le cinquième volet de la saga 'Toy Story' occupe la troisième marche du podium ce week-end, avec 6,3 millions de dollars de recettes supplémentaires, tandis qu'un autre film d'animation, 'Des Minions et des monstres' d'Universal, s'est classé quatrième avec 5,8 millions supplémentaires.

La cinquième place revient à 'Vaiana, la légende du bout du monde', le dernier remake en prises de vues réelles par Disney de l'un de ses succès d'animation, avec 5,3 millions de dollars récoltés.

/ATS