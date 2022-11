2e livre gratuit: Payot fait recours auprès du Conseil d'Etat VS

Les librairies Payot font recours auprès du Conseil d'Etat valaisan parce qu'elles sont exclues de l'opération '2e livre gratuit' lancée mi-novembre. Pascal Vandenberghe estime ne pas avoir reçu de réponses satisfaisantes jusqu'ici.

Mi-novembre, le Valais a lancé une vaste opération pour redonner le goût de la culture au public, qui a déserté - avec la pandémie et les nouvelles habitudes de consommation - les cinémas et les librairies. Jusqu'à Noël les séances de cinéma en semaine sont gratuites et les lecteurs reçoivent un 2e livre gratuit après l'achat du premier.

Mais certaines enseignes comme Payot n'ont pas été intégrées à l'opération. Le patron de Payot Pascal Vandenberghe est très vite monté au créneau. Mardi il a franchi un pas de plus.

/ATS