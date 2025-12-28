Brigitte Bardot est morte à 91 ans

L'actrice mythique du XXe siècle Brigitte Bardot est morte à 91 ans. Dans son communiqué dimanche ...
Brigitte Bardot est morte à 91 ans

Brigitte Bardot est morte à 91 ans

Photo: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STR

L'actrice mythique du XXe siècle Brigitte Bardot est morte à 91 ans. Dans son communiqué dimanche, la Fondation Brigitte Bardot n'a pas précisé le jour ou le lieu du décès.

/ATS
 

Actualités suivantes

Brigitte Bardot est morte à 91 ans

Brigitte Bardot est morte à 91 ans

Culture    Actualisé le 28.12.2025 - 11:18

« Adieu Teddy »: décès à 65 ans d'un membre du groupe The Cure

« Adieu Teddy »: décès à 65 ans d'un membre du groupe The Cure

Culture    Actualisé le 26.12.2025 - 22:36

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Culture    Actualisé le 26.12.2025 - 08:48

Le chanteur Barry Manilow atteint d'un cancer du poumon

Le chanteur Barry Manilow atteint d'un cancer du poumon

Culture    Actualisé le 23.12.2025 - 09:24

Articles les plus lus

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Culture    Actualisé le 22.12.2025 - 17:32

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Culture    Actualisé le 23.12.2025 - 00:08

Le chanteur Barry Manilow atteint d'un cancer du poumon

Le chanteur Barry Manilow atteint d'un cancer du poumon

Culture    Actualisé le 23.12.2025 - 09:24

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Culture    Actualisé le 26.12.2025 - 08:48

Le troisième Avatar survole le box-office nord-américain

Le troisième Avatar survole le box-office nord-américain

Culture    Actualisé le 21.12.2025 - 20:16

Le Lausannois Lorenzo Viotti signe avec l'Opéra de Zurich pour 2028

Le Lausannois Lorenzo Viotti signe avec l'Opéra de Zurich pour 2028

Culture    Actualisé le 22.12.2025 - 12:20

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Culture    Actualisé le 22.12.2025 - 17:32

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Culture    Actualisé le 23.12.2025 - 00:08