Des bibliothèques animées et en fête 

Lectures, rencontres, jeux, animations musicales ou même partie de cache-cache entre les collections : sur l’ensemble du canton, les bibliothèques neuchâteloises proposeront 38 animations diverses dans le cadre de la 4e édition du BiblioWeekend. Plus de 400 institutions de toute la Suisse participent à cet événement national qui se tient du 28 au 30 mars prochains, sur le thème « Les mots relient les mondes ».

Les bibliothèques ouvriront donc largement leurs portes, aux visiteurs et visiteuses, à des horaires parfois inhabituels. Ce coup de projecteur, sur des institutions jugées parfois austères, doit aussi permettre de changer l’image qu’on peut s'en faire : « On a toujours l’idée d’endroits où l’on doit être silencieux, où l’on n’ose ni manger, ni boire. Tout cela change. Cela devient de plus en plus ouvert », plaide Isabelle Emmenegger, présidente de BiblioNeuchâtel, l'organe faîtier des bibliothèques du canton.