La photo officielle 2025 du Conseil fédéral est une mosaïque

La photo officielle 2025 du Conseil fédéral recèle une surprise. En arrière-plan des sept Sages et du chancelier, plus de mille personnes y figurent en portraits miniatures, pour former une mosaïque.

L'assemblage est l'oeuvre du photographe saint-gallois Arthur Gamsa, sur mandat de Karin Keller-Sutter, qui assumera la présidence de la Confédération en 2025.

Arthur Gamsa a parcouru toute la Suisse et s’est adressé à des milliers de gens. Il a photographié dans chaque canton au moins 40 personnes désireuses de participer à l'opération, indique mardi la Chancellerie fédérale. Le photographe a expliqué que son idée était de mettre en évidence le lien entre les citoyens et le Conseil fédéral.

Selon Karin Keller-Sutter, qui a choisi ce projet, l’image illustre le caractère unique de la démocratie suisse: 'Le peuple participe aux décisions démocratiques et décide. Le Conseil fédéral agit dans l’intérêt populaire.' La photo officielle a été imprimée à 45'000 exemplaires. Elle peut être téléchargée ou commandée sur le site www.admin.ch, où se trouve aussi une vidéo consacrée à sa création.

/ATS