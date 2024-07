Jour J pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine

Nuages avec ou sans pluie? A quelques heures du début de la cérémonie d'ouverture des JO, une certaine incertitude demeure toujours quant à la météo prévue pour la soirée.

Deux choses sont toutefois sûres: il n'y aura ni orages ni canicule pour venir perturber la fête. Seules quelques averses pourraient tomber lors de l'évènement, prévu sur la Seine et ses quais entre 19h30 et 23h15, lors duquel Nina Christen et Nino Schurter auront l'honneur de porter le drapeau helvétique.

Faire parader une centaine de bateaux sur six kilomètres de fleuve: cette idée 'folle' génère une logistique non moins folle. Fermer la Seine à la navigation plusieurs jours, acheminer puis faire embarquer et débarquer quelques 7000 athlètes, sans compter les métros pour ramener les spectateurs.

Céline Dion sera-t-elle présente?

Ce show d'ouverture des JO de Paris a aussi été conçu dans le plus grand secret, mais les fuites abondent: Aya Nakamura, Lady Gaga et Céline Dion pourraient bien y prendre part, tout comme le répertoire d'Edith Piaf et Charles Aznavour.

Pour ce show de 3h45 le long de six kilomètres de la Seine - première mondiale hors d'un stade - le directeur artistique de la cérémonie Thomas Jolly a toujours dit qu'il voulait valoriser le patrimoine français.

Le spectacle devrait donc s'appuyer sur les décors offerts par la Ville Lumière, les ponts de Paris, les toits, les musées - Orsay, Louvre - et des monuments comme les Tuileries et Notre-Dame de Paris, évidemment.

