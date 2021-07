ZZ Top perd l’une de ses barbes

Le groupe de musique blues-rock ZZ Top a perdu l'un de ses principaux membres, le bassiste à la longue barbe blonde Dusty Hill. Le musicien, âgé de 72 ans, était présent depuis les débuts de la formation musicale texane en 1970.

« Nous sommes très attristés par la nouvelle du décès, dans son sommeil à son domicile de Houston de notre 'compadre' Dusty Hill », ont écrit mercredi sur le site Internet du groupe les deux autres membres du trio, le batteur Franck Beard et le chanteur et guitariste Billy Gibbons.

« Ta présence inébranlable, ta bonne humeur et ton engagement permanent à fournir cette base monumentale au 'Top' nous manqueront, à nous et aux légions de fans de ZZ Top dans le monde entier », ont-ils ajouté.

Vendredi, ils avaient annoncé que Dusty Hill, bassiste et chanteur du groupe, devait faire « un rapide détour par le Texas, pour régler un problème de hanche », mais qu'il serait remplacé pour leur tournée cet été. Un spectacle était prévu mercredi soir, à Simpsonville, en Caroline du Sud, mais un message annonçant l'annulation du concert est apparu sur la plateforme de billetterie.





Longue barbe blanche

Reconnaissable, comme le chanteur Billy Gibbons, à sa longue barbe blonde, ses lunettes de soleil et son chapeau, Dusty Hill faisait partie du groupe depuis 1970, un an après sa fondation.

En un demi-siècle d'existence et quinze albums, le groupe fondé au Texas est devenu un morceau de l'histoire du rock et du blues américains.

Les ZZ Top ont connu la notoriété dès les années 1970, notamment avec le morceau La Grange, resté célèbre. Mais leur plus grand succès commercial reste l'album Eliminator, en 1983, dans lequel on retrouve les tubes Gimme All Your Lovin et Sharp Dressed Man.

Dans les années 1990, ils s'étaient aventurés dans un boogie plus technologique avec synthétiseurs, avant de revenir à leurs racines.

Le groupe est rentré en 2004 au Rock and Roll Hall of Fame, où il avait été intronisé par le guitariste des Rolling Stones Keith Richards. /ATS