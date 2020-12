Jeremy Bulloch, l’acteur de Boba Fett, est mort

« Jeremy a eu une vie longue et heureuse en tant qu'acteur et était surtout connu pour ses rôles dans les films Summer Holiday, Star Wars et James Bond », est-il précisé sur son site internet.

Né à Market Harborough, dans le Leicestershire, Jeremy Bulloch est apparu dans plusieurs émissions de télévision dans les années 1970 et 1980, dont « Doctor Who » et « Robin of Sherwood ». Il a également eu des seconds rôles dans trois James Bond. Mais il est surtout connu pour son rôle de Boba Fett, personnage favori des fans, dans « L'Empire contre-attaque » et « Le retour du Jedi ».





« Quintessence du gentleman anglais »

Des partenaires de « Star Wars » lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. « Jeremy Bulloch était la quintessence du gentleman anglais », a déclaré Mark Hamill, qui jouait Luke Skywalker, sur Twitter.

Billy Dee Williams, qui interprétait Lando Calrissian, a tweeté : « Aujourd'hui, nous avons perdu le meilleur chasseur de primes de la galaxie... RIP Jeremy Bulloch. »

Bien que Boba Fett ait été un personnage relativement mineur dans les films, il a été un grand favori des fans et est actuellement interprété par l'acteur néo-zélandais Temuera Morrison dans la populaire série télévisée « The Mandalorian », qui se déroule dans l'univers de la saga Star Wars.

En 2018, Bulloch a remercié ses fans, après avoir décidé « de raccrocher le casque de Fett ». « En 1979, j'ai été appelé sur le plateau de 'l'Empire contre-attaque' pour jouer Boba Fett et cela a merveilleusement changé ma vie », avait-il publié sur son site web.

« Ce fut un privilège d'avoir eu l'occasion d'inspirer tant de générations de fans de Star Wars. J'ai passé plus de 20 ans à voyager avec ma femme Maureen dans des pays étonnants et j'ai rencontré tant de fans merveilleux. Merci beaucoup à tous et vous allez tous nous manquer. Que la force soit toujours avec vous ». /ATS