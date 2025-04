20 ans de YouTube: plus de 20 milliards de vidéos téléchargées

YouTube a fêté mercredi ses 20 ans, période durant laquelle plus de 20 milliards de vidéos ont été téléchargées sur la plateforme, aujourd'hui première destination mondiale pour le streaming.

Le premier contenu a été posté sur le site le 23 avril 2005 par l'un des co-fondateurs de YouTube, Jawed Karim, filmé devant la cage des éléphants du zoo de San Diego (Californie).

La start-up avait été officiellement créée le 14 février par trois employés de PayPal, dont Jawed Karim.

Aujourd'hui, plus de 20 millions de nouvelles vidéos sont téléchargées sur YouTube quotidiennement, a indiqué le groupe mercredi sur son site.

La montée en puissance de la plateforme a accompagné la généralisation du haut débit et l'augmentation des capacités des smartphones, qui ont rendu possible la consommation de masse de contenus vidéo.

La plateforme compte aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'utilisateurs, selon plusieurs cabinets spécialisés.

Première position

YouTube pointe désormais en première position dans le streaming vidéo aux Etats-Unis, avec une part de marché de 11,1% en décembre 2024, loin devant son dauphin Netflix (8,5%).

Longtemps cantonnée aux ordinateurs et aux téléphones, la plateforme s'impose de plus en plus nettement dans la télévision.

En mars, selon le cabinet Nielsen, YouTube a représenté, en moyenne, 11,6% du temps passé par les Américains devant leur poste, damant le pion aux groupes Disney (10,5%) et Paramount Global (8,3%), chaînes traditionnelles et streaming confondus.

'Il y a 20 ans, annoncer que ce site sur lequel des gamins faisaient des vidéos parodiques deviendrait une menace pour Netflix, ABC ou CBS (grandes chaînes américaines) aurait fait rire', a commenté Ross Benes. Mais 'ils l'ont fait'.

Revenus publicitaires

A la différence de ses concurrents traditionnels, chaînes de télévision ou services de streaming, YouTube ne rémunère pas directement les créateurs de contenus, même si ces derniers reçoivent une part des revenus publicitaires générés.

En septembre, le groupe a dévoilé aux créateurs de contenu de nouveaux outils pour améliorer le rendu de leurs vidéos lorsqu'elles sont visionnées à la télévision.

Mercredi, YouTube a évoqué la présentation, durant l'été, d'une volée de nouvelles fonctionnalités pour la diffusion sur un poste, avec notamment une navigation améliorée pour les téléspectateurs.

Racheté par Google pour 1,65 milliard de dollars en 2006, un an seulement après sa création, YouTube a généré 36 milliards de dollars de revenus publicitaires l'an dernier.

/ATS