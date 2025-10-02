Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Un nouvel uniforme de la Garde suisse a été présenté jeudi au Vatican. L'uniforme dit 'Mezza-Gala' ...
Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Le nouvel uniforme

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Un nouvel uniforme de la Garde suisse a été présenté jeudi au Vatican. L'uniforme dit 'Mezza-Gala' est notamment porté lors des visites à l'ambassade et est fabriqué à Rothenthurm dans le canton de Schwytz.

La tunique s'inspire de l'uniforme 'Mezza-Gala' original de la Garde suisse de la fin du XIXe siècle, a expliqué jeudi à Rome devant les médias le commandant du corps, Christoph Graf. Il sera porté lors des visites aux ambassades, des conférences de presse ou des dîners officiels, et ce exclusivement par les officiers d'état-major et les sergents-majors.

Comme l'uniforme original, il est noir avec des boutons dorés, qui sont légèrement plus grands dans la version actualisée. En revanche, la nouvelle version ne comporte pas d'épaulettes dorées et le casque a été remplacé par un chapeau de style allemand, a détaillé le caporal et porte-parole du corps, Eliah Cinotti.

Le nouvel uniforme, dont il n'existe que neuf exemplaires, est principalement fabriqué en laine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 17:29

Mass-Voll dépose un deuxième recours concernant le vote sur l'e-ID

Mass-Voll dépose un deuxième recours concernant le vote sur l'e-ID

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 12:59

Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 15:55

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 11:03

Articles les plus lus

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:26

Le Jura s'attend à un déficit de 16,2 millions en 2026

Le Jura s'attend à un déficit de 16,2 millions en 2026

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 10:27

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 11:03

Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 15:55

Christian Constantin et Nicolas Voide sur le banc des accusés

Christian Constantin et Nicolas Voide sur le banc des accusés

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 12:11

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 17:49

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:26

Le Jura s'attend à un déficit de 16,2 millions en 2026

Le Jura s'attend à un déficit de 16,2 millions en 2026

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 10:27