Pas de miracle pour le NUC à Turin

Le NUC n'est pas devenu la première équipe suisse à remporter une Coupe d'Europe. Battues 3-0 lors de la finale aller, les Neuchâteloises ont perdu 3-1 le match retour à Turin, contre Chieri.

En finale de cette CEV Cup, les filles du NUC seront tombées contre une équipe tout simplement plus forte, plus complète, plus homogène et plus expérimentée à ce niveau de la compétition. A tel point que les Transalpines ont réalisé un impressionnant cavalier seul lors de ce match retour. En atteste le 25-9 du premier set.

Classé en deux sets

Dans une arène pleine comme un œuf (5000 spectateurs dont 220 supporters visiteurs), le NUC se sera accroché jusqu'à 10-9 dans la deuxième manche. Un bon passage qui n'aura toutefois pas suffi face à l’efficacité des Turinoises, nettement supérieures au bloc et dans la vitesse d'exécution. Un gain de la 2e manche (25-20) synonyme de victoire finale dans cette CEV Cup. Vainqueur au mental de la troisième manche où il a présenté un jeu beaucoup plus efficace (25-20), le collectif suisse s'est finalement incliné 25-13 dans le quatrième et dernier set.

Face à la cinquième équipe du championnat italien – l’un des meilleurs du monde -, Le NUC aura eu le mérite de remporter un set sur cette double confrontation, sans compter les deux manches perdues au match aller par deux points d'écart. Cela n’aura pas remis en cause le sacre des Piémontaises, mais donne au score une allure plus conforme à la prestation des Universitaires.

Au final, malgré la lourde défaite concédée en Italie, c’est davantage la fierté d’un parcours européen réussi au-delà de tous les pronostics que la déception de ne pas avoir gagné la finale qui prédomine au sein du collectif neuchâtelois.

/ATS