Le NUC remporte son duel de Coupe d’Europe

Mercredi soir à la Riveraine, les volleyeuses neuchâteloises ont battu 3-1 l’équipe belge d’Asterix Avo Beveren en huitième de finale aller de la CEV Cup
Le NUC gagne son match aller des huitièmes de finale de la CEV Cup. Face aux joueuses d’Asterix Avo Beveren, les volleyeuses de la Riveraine se sont imposées 3-1 devant leur public mercredi soir. Le match retour aura lieu mercredi prochain. Développement suit. /jam
