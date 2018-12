Le NUC plie mais ne rompt pas

Le NUC s'est fait peur dimanche soir à Rossemaison mais il a finalement fait respecter la logique du classement face au VFM, après 2h17 de jeu en Ligue nationale A de volleyball. Les volleyeuses neuchâteloises se sont imposées 3-2 (25-23 27-29 22-25 25-14 15-10).

La première manche annonçait une rencontre serrée, c’est bel et bien ce à quoi les spectateurs du Forum Biwi ont assisté. Les Neuchâteloises ont mal commencé le match et les Francs-Montagnardes ont mené 6-1 au début de celui-ci. Les Neuchâteloises ont finalement passé l’épaule à 15-14 pour remporter la manche 25-23.

Le VFM passe devant

Le suspense s’est poursuivi dans le deuxième set, mais la rencontre a tourné en faveur des Francs-Montagnardes. Le NUC s’est relâché, commettant trop de fautes directes, et la confiance a gagné le camp jurassien. Les joueuses d’Olivier Lardier ont mal commencé cette manche et compté jusqu'à sept points de retard sur celles de Lauren Bertolacci, avant de s’imposer finalement 29-27 et d’égaliser à un set partout. La troisième manche a elle aussi tourné en faveur des Jurassiennes qui l’ont emporté 25-22 pour mener 2-1.

C'était sans compter sur une réaction du NUC

La quatrième manche a été moins indécise. Le NUC s’est montré plus tranchant et n’a jamais lâché la tête dans cette manche. Les Neuchâteloises l’ont finalement emporté 25-14 pour revenir à 2-2.

Dans la manche décisive, les Francs-Montagnardes ont tenté de s’accrocher sans jamais pouvoir passer devant au tableau d’affichage. Le NUC l’a finalement emporté 15-10.

Les vainqueurs du jour conservent leur 4e place au classement. Le VFM gagne quant à lui une place et se hisse au 5e rang, à 9 points des Neuchâteloises. /mmi

Résultats et classement

Samedi : Volley Lugano – Guin 1-3 (28-26 22-25 23-25 17-25). Dimanche : Cheseaux - Kanti Schaffhouse 2-3 (12-25 23-25 25-22 27-25 12-15). Franches-Montagnes – Neuchâtel 2-3 (23-25 29-27 25-22 14-25 10-15).

Classement: 1. Guin 10/24 (26-13). 2. Aesch-Pfeffingen 9/22 (25-8). 3. Kanti Schaffhouse 9/19 (23-14). 4. Neuchâtel 10/19 (24-17). 5. Franches-Montagnes 9/10 (15-22). 6. Volley Lugano 9/9 (15-21). 7. Genève Volley 9/5 (9-24). 8. Cheseaux 9/3 (9-27).