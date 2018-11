Le NUC qualifié avec panache

Le NUC a passé non sans brio le premier tour de la Coupe d’Europe. Les volleyeuses neuchâteloises se sont qualifiées pour les seizièmes de finale de la Challenge Cup, après avoir éliminé les Espagnoles de Las Palmas mercredi soir à La Riveraine.

Déjà vainqueur 3-0 il y a une semaine aux Grandes Canaries, le NUC a enlevé le match retour sur ce même résultat de 3-0 (26-24 25-19 25-23). Et pourtant, la formation espagnole disposait cette fois-ci d’arguments plus redoutables : elle a pu aligner ses quatre mercenaires qui n’étaient pas qualifiées lors du match précédent.

Les joueuses de Laurent Bertolacci se sont mises dans une position idéale en gagnant une première manche qui s’est donc achevée, tout comme à l’aller, sur le score très serré de 26-24. Dans le deuxième set, les Espagnoles ont fait mine de prendre le dessus. Mais les Neuchâteloises – plus sereines , très précises au service et à la réception – ne se sont jamais affolées. Elles l'ont emporté 25-19. Rebelote dans une troisième manche qui ne servait alors plus à rien : les Neuchâteloises étaient déjà assurées de décrocher leur ticket pour le tour suivant de la compétition.





En seizièmes de finale, l’équipe de Lauren Bertolacci affrontera les Ukrainiennes d’Orbita Zaporizhzhya. Le match aller se tiendra jeudi 29 novembre à 20 heures à Neuchâtel. Mais avant cela, le NUC jouera déjà vendredi 16 novembre à La Riveraine en championnat, contre Kanti Schaffhouse. /mne